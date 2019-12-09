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У дочери Анастасии Заворотнюк начались проблемы

19:56
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Анна опубликовала важное сообщение

Анна Заворотнюк, дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк, отказалась от шоурума, который открыла пару месяцев назад в центре Москвы.

Девушка заявила, что больше не имеет никакого отношения к магазину и просит по поводу одежды обращаться к ней напрямую. Возможно, Заворотнюк-младшая просто "не потянула" бизнес.

Никаких объяснений девушка не стала привела. Фотографии, рекламирующие одежду, в ее Instagram пока есть, уточняет интернет-портал "Дни.ру".

В сентябре 2019 года стало известно, что Анна запустила свою линию одежды и открыла собственный шоурум в Москве. На открытие приехали только самые близкие, мать Анны по понятным причинам присутствовать не смогла.

Мужу Анастасии фигуристу Петру Чернышеву теперь приходится работать за двоих, чтобы оплачивать лечение супруги. За участие в новогодних шоу Татьяны Навки он получит солидный гонорар – за один выход на лет он получает от 100 до 300 тысяч рублей. В декабре и январе у спортсмена запланировано 19 выступлений. 

По данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Звезду сериала "Моя прекрасная няня" оперировали в Европе, после чего она легла на лечение в московскую больницу. Информацию о болезни подтвердили родственники Заворотнюк, однако точный диагноз семья не назвала.

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