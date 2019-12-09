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Зеленский захотел занять место Путина

19:45
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Президенты России и Украины впервые встретились лицом к лицу

В Париже началась встреча "Нормандской четверки". Лидеры России, Украины, Франции и Германии сели за стол переговоров в Елисейском дворце.

Начало встречи Владимира Путина, Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона попало на видео. ТВЦ.RU публикует его.

 

Судя по кадрам, Зеленский, войдя в зал переговоров, не сразу понял, какое место ему нужно занять. Сначала он прошел за Путиным и некоторое время простоял у стула Путина, пока не увидел табличку со своим именем напротив. Усевшись в кресло, президент Украины тут же взялся за бокал с водой.

Как ожидается, переговоры лидеров четырех стран продлятся до 21:00 мск. После этого они дадут совместную пресс-конференцию, и Путин отправится на отдельную встречу с Зеленским.

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