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Путин и Зеленский пожали друг другу руки

20:10
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Это первая встреча лидеров двух стран

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обменялись рукопожатием перед началом переговоров в формате "нормандской четверки" в Париже.
Зеленский захотел занять место Путина

Это первый контакт лидеров двух стран с момента избрания Зеленского президентом Украины. До этого они несколько раз общались по телефону, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как ожидается, Путин и Зеленский проведут личную встречу до начала саммита, хотя ранее утверждалось, что беседа состоится после

Сейчас в Елисейском дворце проходит саммит "нормандской четверки". Лидеры России, Украины, Франции и Германии обсудят судьбу Донбасса.  

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