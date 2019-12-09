Путин и Зеленский пожали друг другу руки

Это первая встреча лидеров двух стран

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обменялись рукопожатием перед началом переговоров в формате "нормандской четверки" в Париже.

Это первый контакт лидеров двух стран с момента избрания Зеленского президентом Украины. До этого они несколько раз общались по телефону, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как ожидается, Путин и Зеленский проведут личную встречу до начала саммита, хотя ранее утверждалось, что беседа состоится после.

Сейчас в Елисейском дворце проходит саммит "нормандской четверки". Лидеры России, Украины, Франции и Германии обсудят судьбу Донбасса.