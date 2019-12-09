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В Париже началась первая встреча Путина и Зеленского

22:02
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Лидеры России и Украины обсуждают совместную декларацию

Важнейшее геополитическое событие года. В Париже встречаются лидеры стран "нормандской четверки". Главы России, Франции, Германии и Украины собрались вместе после длительной паузы и в наполовину обновленном составе. Они уже провели двухчасовые переговоры, главной темой которых стало урегулирование ситуации в Донбассе. В Париже проходит первая двусторонняя встреча  президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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Входя в гостиную  Мюрата - а для переговоров “Нормандской четверки” был выбран один из основных залов Елисейского дворца -  Владимир Зеленский было запутался в четырех стульях. Устремившись к креслу Владимира Путина, он в последний момент  увидел таблички официальной рассадки.

Нервозность объяснима. “Нормандский формат” собирается впервые с 2016 года. И от политической воли Зеленского зависит, насколько эффективными будут переговоры. Судя по видео с переговоров, Макрон и Путин жестом просят Зеленского  повернуться к журналистам для протокольной фотографии.

Однако камеры не зафиксировали приветствия лидеров России и Украины. Но пресс-секретарь российского президента уже подтвердил: лидеры пожали друг другу руку и готовы к диалогу тет-а-тет. Причем, одной из тем двусторонней встречи должен стать транзит газа через Украину. Министр энергетики Александр Новак и глава “Газпрома” Алексей Миллер прилетели в Париж вместе с Владимиром Путиным, которого столица Франции, где до этого весь день лил проливной дождь, встречает солнцем.

Российский президент прибывает в Елисейский дворец. Рота почетного караула играет торжественный марш. Французский лидер встречает Владимира Путина у порога. Вот сейчас он спускается, чтобы поприветствовать его. Журналисты пытаются зафиксировать каждый момент этой встречи. Политическое событие года, как называют его в прессе. Впервые за три года саммит “нормандской четверки” собирается в полном формате.

Макрон и Путин задерживаются перед объективами телекамер, а журналисты спешат сделать еще несколько кадров президентского “Ауруса”. Ангела  Меркель в Елисейский дворец тоже приезжает на своем автомобиле. Канцлера Германии подвозят поближе к порогу резиденции.  Владимир Зеленский пользуется предоставленным французской стороной Renault.

Подбадривающее приветствие от Макрона.  При Зеленском, как считают в Европе, открылось “окно возможностей” для урегулирования конфликта на Донбассе. Но вот проблема - украинские националисты так и норовят заколотить эту форточку. Критикуя своего президента уже за то, что занял место за переговорным столом, его заранее  обвиняют в сдаче Донбасса. И  грозят новым Майданом, если только попробует пойти на уступки. Хотя компромиссов от Киева никто и не требует.  Позиция России  - как и Франции, и Германии - прежняя: нужно выполнять Минские соглашения. О чем Владимир Путин, вероятно, еще раз говорит на двусторонних встречах с Макроном и Меркель. Беседуя с каждым около получаса.

Но вместо того, чтобы следовать ими же согласованному  плану, украинские власти то предлагают изменить состав минской контактной группы: посадив за стол переговоров актеров и спортсменов. То угрожают построить на границе с ДНР  и ЛНР стену, отгородившись от собственных граждан.

Какие-то из этих идей Зеленский, видимо, привез с собой в Париж.  На переговорах “четверки” перед ним на столе пухлая красная папка.  Но содержимое - под грифом "секретно". А ведь  СМИ буквально жаждут деталей. Пресс-центр Елисейского дворца переполнен. И когда на экранах начинается трансляция саммита “четверки” многие даже встают на стулья. Вздыхая от разочарования, что видео оказалось таким коротким.

Политическое событие года  - как пишут об этом дне в прессе. И хотя об итогах по-прежнему говорят с осторожностью. Сам факт встречи - уже достижение. Значит, пока все еще есть о чем говорить.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.

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