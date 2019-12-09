В Государственном Кремлевском дворце прошел благотворительный концерт

9 декабря в России отметили День Героев Отечества. Памятную дату установили в 2007 году, чтобы отдать дань уважения подвигам предков и отметить героев наших дней. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В Государственном Кремлевском дворце прошёл благотворительный концерт "Здравствуй, страна Героев!" На нём чествовали военных и космонавтов, артистов и спортсменов, а также ученых и Героев Социалистического труда. Их подвиги являются примером мужества, самоотверженности и силы духа. Поздравили собравшихся звезды российской эстрады и кино. А народный артист СССР, сопредседатель общественного движения "Бессмертный полк России", Герой Труда Российской Федерации Василий Лановой передал зрителям поздравления от мэра Москвы.

"Спасибо Вам дорогие товарищи за счастье жить и создавать под мирным небом могучей страны, страны героев. Желаю Вам, Вашим родным и близким крепкого здоровья, бодрости духа, сердечного тепла, благополучия и новых успехов в служении Отечеству", - заявил сопредседатель общественного движения "Бессмертный полк России", народный артист СССР, Герой Труда Василий Лановой.