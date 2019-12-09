Назван размер налога на проживание в турецких отелях

Его начнут брать с туристов с 1 апреля 2020 года

В Турции рассказали подробности нового закона, согласно которому с туристов будут брать налог за проживание в отелях.

Как заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Осман Айык, после введения налога отдых в Турции подорожает не сильно.

На первом этапе, с апреля до конца 2020 года, налог составит 1% от стоимости проживания, с 2021 года - 2%. Полученные средства поступят в бюджет Турции.

Как именно отели адаптируют новый налог под свою ценовую политику, пока неясно, заявили в понедельник в Ассоциации туроператоров России. Либо отелям придется искать варианты корректировки цен на 2020 год, либо оплачивать разницу из своего кармана.

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