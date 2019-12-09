Симоньян рассказала о следующем президенте России

Главред RT дала собственный прогноз

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала, кто станет следующим президентом после Владимира Путина.

Журналистка выразила мнение, что Путин не останется еще на один срок, а обозначит человека, которого порекомендует в качестве своего преемника.

"Мой прогноз, что следующим президентом России, как мне кажется, исходя из его же собственных, так или иначе, выступлений, не будет Путин Владимир Владимирович. <…> [Он] обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет", - заявила она в эфире радио "Комсомольская правда".

Все остальное – в руках народа, именно он будет выбирать будущего президента в ходе голосования, отметила Симоньян.

Ранее в Кремле назвали неактуальным вопрос о преемнике Владимира Путина, поскольку страна находится в начале президентского цикла и до следующих выборов еще очень далеко.

Видео: Путин рассказал о выборе преемника