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"Что-то оригинальное": Пугачева с Галкиным не позвали Киркорова на годовщину

21:38
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

В этом году Примадонна и юморист отмечают жестяную свадьбу

Российская певица Алла Пугачева и ее супруг, шоумен Максим Галкин пока что не пригласили на празднование восьмой годовщины свадьбы своего общего друга Филиппа Киркорова.

"Меня пока не звали на торжество по случаю этой годовщины свадьбы, но если позовут, то, конечно, что-то оригинальное придумаю и удивлю дорогих мне людей", - заявил Киркоров интернет-порталу "Дни.ру".

Филипп Бедросович отметил, что всегда восхищался чувствами Пугачевой и Галкина – они явный пример для подражания.

"Никогда никакой "жести" между Аллой и Максимом я не видел. Видел только очень нежное, трогательное отношение друг к другу и понимание", - отметил поп-король.

Пугачева была замужем за Киркоровым почти десять лет: с 1994-го по 2005 годы. Бывшие супруги смогли сохранить после развода теплые и дружеские отношения. 23 декабря 2011 года Примадонна вышла замуж за Максима Галкина. Пара воспитывает двойняшек Лизу и Гарри, детям по шесть лет.  

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