Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию

Президенты России и Украины встретились с глазу на глаз

Владимир Путин и Владимир Зеленский проводят первую двустороннюю встречу. Она продлится ориентировочно около 45 минут.

С глазу на глаз президенты России и Украины обсуждают совместную декларацию. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Путин и Зеленский решили поговорить тет-а-тет сразу после завершения саммита "Нормандской четверки". В то же время офис украинского президента утверждает, что после двусторонней встречи лидеры России, Украины, Франции и Германии возобновят переговоры.

Первая за три года встреча "Нормандской четверки" проходит в Париже. Ожидается, что по ее итогам Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон дадут совместную пресс-конференцию.