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Путин оценил встречу с Зеленским

23:08
  • понедельник
  • 09 декабря 2019

Президенты России и Украины беседовали час

В Елисейском дворце завершилась двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Президенты России и Украины беседовали около часа вместе с представителями делегаций двух стран и еще 5-10 минут — с глазу на глаз.

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О завершении встречи сообщает агентство РИА Новости. Ранее стало известно, что Путин и Зеленский тет-а-тет обсудили совместную декларацию.

Комментируя итоги встречи, российский президент заявил, что доволен ей.

"Хорошо [прошла]. По-деловому", - сказал Путин. Его слова приводит "Интерфакс".

Первая за три года встреча "Нормандской четверки" проходит в Париже. Ожидается, что по ее итогам Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон дадут совместную пресс-конференцию.

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