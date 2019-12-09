Путин оценил встречу с Зеленским

Президенты России и Украины беседовали час

В Елисейском дворце завершилась двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Президенты России и Украины беседовали около часа вместе с представителями делегаций двух стран и еще 5-10 минут — с глазу на глаз.

О завершении встречи сообщает агентство РИА Новости. Ранее стало известно, что Путин и Зеленский тет-а-тет обсудили совместную декларацию.

Комментируя итоги встречи, российский президент заявил, что доволен ей.

"Хорошо [прошла]. По-деловому", - сказал Путин. Его слова приводит "Интерфакс".

Первая за три года встреча "Нормандской четверки" проходит в Париже. Ожидается, что по ее итогам Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон дадут совместную пресс-конференцию.