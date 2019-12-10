Путин ответил на вопрос о газе для Украины детским стишком

И у Украины газ тоже будет, если Киев перестанет упрямиться

Россия и Украина в ходе саммита "Нормандской четверки" не достигли соглашений о транзите газа. Об этом сообщил Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции в Париже.

Он рассказал, что вопрос обсуждался на двусторонней встрече с Путиным. Стороны договорились продолжить переговоры.

Президент России в свою очередь напомнил детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?"

"И у вас есть, и будет. И может быть дешевле, если мы договоримся о честной работе", - обратился Владимир Путин к Зеленскому. Российский лидер добавил, что скидка для украинских промышленных предприятий может составить 25%.

Ранее о том, что Москве и Киеву не удалось договорится по газу сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, на переговорах украинская сторона "занимала стандартную позицию, нацеленную на максимальное сохранение интересов Украины".

Действующий контракт между Россией и Украиной истекает в конце 2019 года. Стороны долгое время не могут договориться об условиях продления транзита и прямых поставках газа. Россия ранее предлагала Украине решить все вопросы в одном "пакете" - отказаться от всех взаимных претензий, в том числе и судебных, и начать отношения с "чистого листа". Однако Киев на это не соглашался.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через украинскую территорию. Однако Киев выдвигал условия, которые неприемлемы для Москвы.

В минувшую пятницу на встрече с представителями немецкого бизнеса Владимир Путин пояснил, что строительство газопровода "Северный поток-2" не означает, что Россия хочет прекратить транзит через украинскую территорию. По его словам, дело вовсе не в территории, через которую пойдет голубое топливо, а в экономической целесообразности.