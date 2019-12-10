Зеленский не стал обсуждать вопрос Крыма с Путиным

Тем не менее, украинский президент "держал позицию"

Встреча "Нормандской четверки" после двусторонних переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского продолжилась за ужином. Свою оценку беседы украинского президента с российским лидером дал глава МВД Украины Арсен Аваков.

По его словам, Зеленский молодец и очень жестко "держал позицию". Переговоры прошли в хорошей атмосфере.

"Зрады ("измена/предательство" - прим. ред.) нет. Пока все идет очень правильно с государственной позиции", - сказал Аваков. Его слова приводит "Интерфакс". Подробности переговоров Аваков разглашать отказался.

В свою очередь пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала прошедшие в Париже переговоры успешными. По ее словам, украинская позиция была представлена "очень сильно". При этом поднимать вопрос Крыма на переговорах Зеленский не стал. Россия неоднократно заявляла, что территориальная принадлежность полуострова обсуждению не подлежит.

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Ранее свою оценку переговорам с Зеленским дал и Владимир Путин. По его словам, встреча прошла "по-деловому" и он доволен ей.