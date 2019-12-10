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Всех на всех: Россия и Украина договорилась об обмене пленными

01:51
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Завершится обмен должен до нового года

Россия и Украина договорились об обмене удерживаемых лиц по формуле "всех на всех". Об этом сообщил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции по итогам саммита "Нормандской четверки" в Париже.

Завершится обмен должен до 31 декабря.

Зеленский отметил, что разрешить все вопросы в ходе встречи не удалось. Тем не менее, Киеву и Москве удалось разблокировать переговорный процесс.

"Это позитивный факт", - подчеркнул украинский президент.

В свою очередь Владимир Путин уточнил, что обмен пленными будет осуществлен по принципу "всех установленных на всех установленных".

Саммит лидеров стран "Нормандской четверки" в Елисейском дворце продлился около шести часов. Переговоры прерывались ради двусторонней беседы Владимира Путина и Владимира Зеленского. Российский президент назвал ее "хорошей". Затем саммит продолжился уже за ужином.

Свою оценку дала и украинская сторона. Глава МВД Арсен Аваков похвалил Зеленского за жесткую позицию. Его пресс-секретарь назвала встречу очень хорошей. Она добавила, что вопрос Крыма в ходе саммита не поднимался.

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