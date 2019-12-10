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Путин отметил потепление в отношениях с Украиной

02:37
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Стороны двигаются в правильном направлении

В отношениях России и Украины можно отметить потепление, контакты двух стран движутся в правильном направлении, в том числе в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Нормандской четверки" в Париже.

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"Что касается того, есть ли потепление какое-то, я думаю, что да, а как же", - сказал он.

В то же время президент России призвал не забывать о простых людях в Донбассе. Договоренности лидеров "нормандской четверки" должны улучшить их жизнь не когда-то, а сейчас, отметил Путин.

Саммит лидеров стран "Нормандской четверки" в Елисейском дворце продлился около шести часов. Переговоры прерывались ради двусторонней беседы Владимира Путина и Владимира Зеленского. Российский президент назвал ее "хорошей". Затем саммит продолжился уже за ужином.

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