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Макрон похвалил Зеленского за политическую смелость

01:45
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Лидерам "Нормандской четверки" удалось преодолеть затишье в украинском урегулировании

Лидерам стран "Нормандской четверки" удалось многого достичь в ходе саммита в Париже. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на итоговой пресс-конференции. По его словам, все стороны выразили приверженность соблюдению Минских договоренностей.
Зеленский не стал обсуждать вопрос Крыма с Путиным

Макрон похвалил Владимира Зеленского за "политическую смелость". Для него встреча в "нормандском формате" стала первой.

"Речь идёт о первой встрече между президентом Путиным и президентом Зеленским, начиная с апреля 2019 года после выборов господина Зеленского. И хотел бы поблагодарить за эту действительно решимость и за смелость, которую он проявил при непосредственном урегулировании конфликта внутри своей страны", - заявил Макрон.

Французский президент добавил, что лидеры России, Франции, Украины и Германии договорились вновь встретиться через четыре месяца.

В свою очередь Ангела Меркель уверена, что саммит в Париже позволил преодолеть затишье в урегулировании ситуации в Донбассе.

Саммит лидеров стран "Нормандской четверки" в Елисейском дворце продлился около шести часов. Переговоры прерывались ради двусторонней беседы Владимира Путина и Владимира Зеленского. Российский президент назвал ее "хорошей". Затем саммит продолжился уже за ужином.

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