Путин раскритиковал решение WADA об отстранении России

Антидопинговое агентство заботится не о чистоте спорта

Владимир Путин отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от крупных международных соревнований. Президент обратил внимание, что у WADA нет претензий к ОКР, а значит, российская сборная должна выступать под своим флагом. Такое положение закреплено в олимпийской хартии.

"Любое наказание должно быть индивидуальным. Исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективный характер. И все это понимают, в том числе специалисты WADA", - заявил Путин.

По его мнению, действия всемирного агентства наводят на мысли, что отстранение России от международных соревнований — это не забота о чистоте мирового спорта, а политические интересы, не имеющие к нему отношения.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства единогласно проголосовал за лишение России права участвовать в крупных международных мероприятиях сроком на четыре года. Под запрет попали Олимпиады и чемпионаты мира. Кроме того, Россия не сможет принимать у себя и подавать заявки на проведение турниров. Чистые спортсмены смогут принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Позднее в WADA заявили, что думали над тотальным исключением спортсменов из России в соревнованиях, но решили "дать шанс молодому поколению".