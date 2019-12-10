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Путин раскритиковал решение WADA об отстранении России

02:13
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Антидопинговое агентство заботится не о чистоте спорта

Владимир Путин отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от крупных международных соревнований. Президент обратил внимание, что у WADA нет претензий к ОКР, а значит, российская сборная должна выступать под своим флагом. Такое положение закреплено в олимпийской хартии.

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"Любое наказание должно быть индивидуальным. Исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективный характер. И все это понимают, в том числе специалисты WADA", - заявил Путин.

По его мнению, действия всемирного агентства наводят на мысли, что отстранение России от международных соревнований — это не забота о чистоте мирового спорта, а политические интересы, не имеющие к нему отношения.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства единогласно проголосовал за лишение России права участвовать в крупных международных мероприятиях сроком на четыре года. Под запрет попали Олимпиады и чемпионаты мира. Кроме того, Россия не сможет принимать у себя и подавать заявки на проведение турниров. Чистые спортсмены смогут принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Позднее в WADA заявили, что думали над тотальным исключением спортсменов из России в соревнованиях, но решили "дать шанс молодому поколению".

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