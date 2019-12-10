О чем договорились лидеры "нормандской четверки" в Париже

Позиция Москвы остается неизменной

Во вторник ночью в Париже завершилась итоговая пресс-конференция лидеров России, Германии, Франции и Украины. Саммит "нормандской четверки" по проблемам урегулирования внутриукраинскго конфликта в Донбассе прошел впервые за три года, сообщает "ТВ Центр".

Позиция России остается неизменной - альтернативы Минским соглашениям не существует и их надо выполнять. Участники встречи обязались обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца этого года, а также договорились поддержать соглашение в рамках Контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.

На полях саммита прошла первая встреча Владимира Путина с президентом Украины. Российский лидер оценил работу саммита, как полезную и отметил, что процесс развивается в правильном направлении. По итогам работы было подписано коммюнике.

Продолжить дискуссию на высшем уровне в "нормандском" формате решено через четыре месяца, а за это время сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе.