ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

О чем договорились лидеры "нормандской четверки" в Париже

08:47
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Позиция Москвы остается неизменной

Во вторник ночью в Париже завершилась итоговая пресс-конференция  лидеров России, Германии, Франции и Украины. Саммит "нормандской четверки" по проблемам урегулирования внутриукраинскго конфликта в Донбассе прошел впервые за три года, сообщает "ТВ Центр".
Путин отметил потепление в отношениях с Украиной

Позиция России остается неизменной - альтернативы Минским соглашениям не существует и их надо выполнять. Участники встречи обязались обеспечить полное и  всестороннее прекращение огня до конца этого года, а также договорились  поддержать соглашение в рамках Контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.

На полях саммита прошла первая встреча Владимира Путина с президентом Украины. Российский лидер оценил работу саммита, как полезную и отметил, что процесс развивается в правильном направлении. По итогам работы было подписано коммюнике.

Продолжить дискуссию на высшем уровне в "нормандском" формате решено через четыре месяца, а за это время сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе.

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин и Владимир Зеленский на встрече Нормандской четверки
Владимир Путин и Владимир Зеленский на встрече Нормандской четверки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.