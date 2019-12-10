Что ждет отношения России и Украины

Встречу "нормандской четверки" в Париже обсудили в программе "События. 25-й час"

Стоит ли ждать прогресса в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины? Удастся ли Владимиру Зеленскому, вопреки протестным настроениям в Киеве, приступить к выполнению Минских соглашений? И повлияет ли двусторонняя встреча лидеров России и Украины на отношения между странами?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Я думаю, что все шаги по урегулированию кризиса назывались до саммита. Это принятие декларации и действия на основе этой декларации – о том, что стороны стремятся к миру и выполнению минских соглашений", - отметил он.

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