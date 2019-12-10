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Финансирование из России: в Британии разгорается новый скандал

08:47
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Консервативная партия Великобритании отрицает свое финансирование из России

Российские олигархи скупают британских политиков. Их имена известны независимой прессе Соединенного королевства. Русские богачи поддерживают деньгами британских консерваторов, пытаясь повлиять на исход досрочных парламентских выборов в королевстве. Пройдут они в ближайший четверг, передает "ТВ Центр".
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Газета Sunday Times подсчитала – платили щедро, кто полмиллиона, а кто миллион. Те, что поприжиместей, просто приглашали Бориса Джонсона на вечеринки в свои усадьбы. Не очень понятно, зачем деньги тратили?

Видимо скандал со Скрипалями выдохся, оставив в воздухе неуловимый аромат "Новичка". Доказать причастность России к отравлению шпиона,  которого может быть и не было, не получилось.

Попытались в Британии раздуть еще одну сенсацию – якобы русские вмешались в референдум по "Брекзиту" и их злой умысел привел к разводу с Евросоюзом. Тоже оказалось фейком.

Давайте посмотрим на кандидатов, которые хотят пройти в парламент. Например, британец Питер Кук собирается выдвинуть кандидатуру своего кота Стэна, противника "Брекзита". Поддержку  обещает британское сообщество котов-оппозиционеров. Совершенно серьезно.

Возвращаясь к скупке консерваторов русскими олигархами. Младший министр безопасности Великобритании Брэндон Льюис сообщил BBC - Консервативная партия деньги русских бизнесменов для своей предвыборной кампании не использовала просто потому, что иностранным гражданам не разрешается делать пожертвования политическим партиям Соединенного Королевства.

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