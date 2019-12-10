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Российские военные продолжат оказывать гумпомощь жителям Ракки

09:29
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Местные жители возвращаются в свои дома

Российские военные продолжат оказывать гуманитарную помощь жителям сирийского  города Ракка, который несколько лет был непризнанной столицей группировки "Исламское государство", запрещенной в России. Местные жители постепенно возвращаются в свои дома, несмотря на то, что город находится  на грани гуманитарной катастрофы.

Население испытывает острую нехватку питьевой воды, лекарств и продовольствия. Накануне наши военные раздали две тысячи продуктовых наборов. Российские врачи готовы оказать необходимую медицинскую помощь.

Подробности – в репортаже Тимура Абдуллаева

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