Российские военные продолжат оказывать гумпомощь жителям Ракки

Местные жители возвращаются в свои дома

Российские военные продолжат оказывать гуманитарную помощь жителям сирийского города Ракка, который несколько лет был непризнанной столицей группировки "Исламское государство", запрещенной в России. Местные жители постепенно возвращаются в свои дома, несмотря на то, что город находится на грани гуманитарной катастрофы.

Население испытывает острую нехватку питьевой воды, лекарств и продовольствия. Накануне наши военные раздали две тысячи продуктовых наборов. Российские врачи готовы оказать необходимую медицинскую помощь.

Подробности – в репортаже Тимура Абдуллаева