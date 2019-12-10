Часть россиян лишат доступа к WhatsApp

Всему виной старый софт на смартфонах

В 2020 году миллионы обладателей смартфонов по всему миру, включая некоторых россиян, не смогут пользоваться мессенджером WhatsApp. Речь идет о владельцах гаджетов на старых операционных системах, не способных поддерживать совершенствующийся мессенджер.

Как передает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail, с 31 декабря 2019 года все телефоны с ОС Windows Phone перестанут поддерживать WhatsApp. С 1 февраля доступа к мессенджеру лишатся обладатели гаджетов на Android версии 2.3.7 (вышла в 2011 году) и старше, а также на iOS до 8 версии включительно (вышла в 2014 году).

На смартфонах с более молодыми операционными система WhatsApp продолжит функционировать. Это касается также телефонов с ОС Linux KaiOS от 2.5.1 версии, JioPhone и JioPhone 2.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится функция напоминания, которая будет доступна в платной подписке. Кроме того, принадлежащий Facebook мессенджер научится автоматически удалять сообщения по истечении определенного времени.