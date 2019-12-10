ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Часть россиян лишат доступа к WhatsApp

08:34
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Всему виной старый софт на смартфонах

В 2020 году миллионы обладателей смартфонов по всему миру, включая некоторых россиян, не смогут пользоваться мессенджером WhatsApp. Речь идет о владельцах гаджетов на старых операционных системах, не способных поддерживать совершенствующийся мессенджер. 
Госдума запретила продавать смартфоны без российского ПО

Как передает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail, с 31 декабря 2019 года все телефоны с ОС Windows Phone перестанут поддерживать WhatsApp. С 1 февраля доступа к мессенджеру лишатся обладатели гаджетов на Android версии 2.3.7 (вышла в 2011 году) и старше, а также на iOS до 8 версии включительно (вышла в 2014 году). 

На смартфонах с более молодыми операционными система WhatsApp продолжит функционировать. Это касается также телефонов с ОС Linux KaiOS от 2.5.1 версии, JioPhone и JioPhone 2. 

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится функция напоминания, которая будет доступна в платной подписке. Кроме того, принадлежащий Facebook мессенджер научится автоматически удалять сообщения по истечении определенного времени.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Девушка с телефоном
Девушка с телефоном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.