Признать погибшими: чилийский самолет пропал на пути в Антарктиду

На борту "Геркулеса" было 38 человек

Военное руководство Чили признало погибшим пропавший военный самолет. Решение было принято, когда с момента исчезновения "Геркулеса" С-130 с радаров прошло более 7 часов.

Тем не менее, самолеты ВВС Чили, а также иностранные воздушные суда продолжают поиски в возможном районе бедствия. Остается надежда, что кто-то из 38 человек, находившихся на борту, выжил.

C-130 "Геркулес" - американский военно-транспортный самолет, который используется ВВС США и других стран НАТО. В чилийских ВВС семь самолетов такого типа. Пропавший борт вылетел с базы "Чабунко" в Пунта-Аренас на юге страны. Он направлялся на авиабазу в Антарктике, на борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир – обслуживающий персонал нефтепровода одной из военных баз, передает РИА Новости.