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Толкалина опубликовала новое фото с возлюбленным и раскрыла его личность

09:02
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Актрисе надоели лживые слухи и сплетни о ее личной жизни

Любовь Толкалина высказалась о своем новом возлюбленном. Актрисе надоели лживые слухи и сплетни о ее личной жизни.

"Мы тут хохочем в голос... Мой друг, Саймон Басс и Брайн Финнеган - два совершенно не похожих друг на друга человека... и живут вообще-то в разных странах!!!" - заявила Толкалина в ответ на публикацию СМИ о том, что актриса закрутила роман с женатым британцем.

При этом Любовь подтвердила, что встречается с Бассом. Актриса не только раскрыла личность своего мужчины, но и опубликовала новое фото с ним, чтоб уж точно пресечь все слухи. "У Саймона взрослые дети живут в разных странах", - рассказала она.

Ранее о том, что у Толкалиной отношения именно с Бассом, говорила ее дочь, 18-летняя Мария Кончаловская. "Маминого мужчину зовут Саймон", — заявила девушка несколько дней назад.

О личной жизни Толкалиной поползли слухи после того, как она стала слишком часто появляться в обществе Бориса Гребенщикова. Любовь, чтобы прекратить разговоры, опубликовала в Instagram фото с мужчиной и сообщила, что ее сердце "уже четыре года живет в самом сердце столицы Великобритании". Снимок был сильно засвечен и лицо мужчины практически не было видно, из-за чего СМИ начали гадать и приписывать актрисе несуществующих ухажеров.

Напомним, Любовь Толкалина состояла в незарегистрированном браке с Егором Кончаловским. В 2001 году у них родилась дочь Мария.

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