На взлет: россиян ждет резкий скачок цен на авиабилеты

Это последствия "ценового шока"

В России в следующем году цены на авиабилеты продолжат расти. Об этом сообщили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

В частности, отмечается, что авиаперевозчики до сих пор не могут выйти на безубыточность операционной деятельности, при этом обещанные 23 миллиарда рублей за скачок цен на топливо они не получили.

"Последствия прошлогоднего "ценового шока", когда горючее подорожало на 34,4%, уже частично отразились на стоимости билетов", - пишет "Известия" со ссылкой на данные АЭВТ.

В сентябре сообщалось, что цены на авиабилеты в России за первое полугодие 2019 года выросли на 7%.