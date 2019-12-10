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Меркель рассыпалась в комплиментах "мужественному" Зеленскому

09:04
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Канцлер Германии заявила о "большом прорыве"

Ангела Меркель назвала "большим прорывом" итоги переговоров нормандской четверки в Париже. По мнению канцлера Германии, в этом заслуга президента Украины Владимира Зеленского, который проявил мужество.
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"Мы достигли того, о чем здесь, в Париже, говорили много лет, а именно реализации формулы Штайнмайера. Это произошло благодаря мужеству Украины, потому что это формула Штайнмайера, это очень интересно... Речь идет о том, в какой последовательности мы реализуем разные меры", – немного путано объяснилась Меркель.

Канцлер Германии добавила, что на переговорах стороны обсудили пакет мер, которые необходимо принять на основе Минских соглашений. А поддерживать этот механизм будет ОБСЕ. Объем работы, по словам Меркель, большой. Но канцлер отметила добрую волю и позитивный настрой всех участников процесса.

Канцлер Германии пояснила, что речь идет о таком дополнении к Минским соглашениям, как временном наделении Донбасса особым статусом на время проведения местных выборов. "Это было принято сейчас Украиной и согласовано с Россией, это был большой прорыв", – сказала Меркель. После оценки этих выборов со стороны ОБСЕ будет возможно ввести особый статус на постоянной основе, заключила канцлер Германии.

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