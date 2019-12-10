"На жизнь заработаем": Лопырева ответила на колкости Собчак

Красавица уверена в своем муже

Телеведущая и модель Виктория Лопырева, которая вышла замуж за бизнесмена Игоря Булатова, резко ответила телеведущей Ксении Собчак, усомнившейся в долговечности их брака.

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Собчак, которая якобы копается в чужом белье ради хайпа и способна подставить любого из своих друзей и сторонников.

"Маниакальное упорство, с которым конферансье и средней руки блогер Собчак пытается взаимодействовать со мной в личных SMS и в информационном пространстве, выглядит забавно, но у каждого, как говорится, свои тараканы", - написала Лопырева в Instagram.

По мнению модели, Собчак участвует в информационной войне, которую развернули против нее и ее супруга. "Мы молоды, полны сил и на жизнь заработаем", - сказала она, обратившись к недоброжелателям.

Ранее Ксения Собчак выразила мнение, что родные Тетевик Карапетян, от которой ушел Булатов, в течение года перекроют бизнесмену доступ к финансам. "Как только деньги бывших богатых родственников потратятся, Вика вернется на рынок тех, кто в вечном поиске", - написала телеведущая в Instagram.

Напомним, Тетевик Карапетян - дочь бизнесмена Самвела Карапетяна. Булатов ушел от жены, когда та вынашивала второго ребенка. Лопырева жила в гражданском браке с футболистом Федором Смоловым и встречалась с певцом Николаем Басковым. Модель родила от Булатова сына, которого назвали Марком-Лионелем.