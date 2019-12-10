Ядовитый деликатес: в российских креветках нашли мышьяк

Три бренда оказались в черном списке

Эксперты "Росконтроля" провели проверку неразделанных креветок пяти марок: Borealis, Fish&More, Agama, Polar и "Бухта изобилия".

Специалисты обнаружили, что размер креветок Fish&More и "Бухты изобилия" значительно меньше заявленного. Масса упаковок Agama и "Бухты изобилия" оказалась ниже положенного.

Кроме того, допустимое содержание мышьяка в продукции от Borealis, Fish&More и "Бухты изобилия" превышено в более чем четыре раза. В итоге эти бренды попали в черный список организации.

"Товары, занесенные по итогам экспертизы в черный список, могут представлять угрозу для жизни и здоровья", - сообщается на сайте "Росконтроля".

Эксперты рекомендовали к покупке креветки Agama и Polar.