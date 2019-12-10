Медики предупредили об атаке смертоносного вируса

Он особенно опасен для детей и людей моложе 50-ти

Эпидемия гриппа зимой 2019-2020 годов будет тяжелой. Вирус не особо опасен для пожилых людей, на долю которых обычно приходится наибольшее число смертей. Однако на сей раз уязвимыми оказались дети и люди моложе 50 лет.

По данным экспертов в области здравоохранения, распространение опасных штаммов началось на несколько месяцев раньше ожидаемого. Так, юг Соединенных Штатов уже атаковали вирусы, которые обычно появляются в марте-апреле. Специалисты отмечают, что гриппом заболели 1,7 миллиона американцев. В больницы попали 16 тысяч человек с лихорадкой, рвотой и диареей. 900 пациентов скончались.

Прошлый сезон гриппа был продолжительным, но умеренным. Госпитализированы были около 600 тысяч человек, 49 тысяч из них умерли. Годом ранее вирус унес 60 тысяч жизней. Однако сезон 2019-2020 годов может оказаться самым тяжелым за последние 15 лет, пишет MedicalXpress.