Озвучены итоги саммита "нормандской четверки"

О результатах главы государств рассказали на совместной пресс-конференции

Приверженность Минским соглашениям, прогресс в вопросе разведения сил в Донбассе и 4 месяца на подготовку к следующей встрече. Вот основные итоги "нормандского" саммита, который прошел в Париже. К консультациям было приковано внимание всего мира - совещались лидеры "четверки" до поздней ночи, в том числе и в двустороннем формате.

Почти 9 часов за закрытыми дверями. И вот, наконец, первые новости. Работа в "Нормандском формате" восстановлена. И пусть прорывных договоренностей нет, но важные шаги для восстановления мира на Донбассе сделаны, передает "ТВ Центр".

"Важный момент: необходимо увеличить количество пунктов пропуска на линии соприкосновения, создать максимально комфортные условия для скорейшего, без многочасовых очередей прохождения контрольных процедур сотнями и тысячами простых людей, которые живут в этой зоне. Вот мы разговариваем о крупных проектах и о гуманитарных вопросах – давайте не будем забывать здесь о простых людях, которые там живут, и все наши договорённости должны способствовать улучшению их жизни не когда-то в будущем, а сейчас", - отметил Путин.

Уже сейчас договариваются лидеры начать подготовку к обмену пленными. По формуле "всех на всех". Это должно быть сделано к концу года. И добиться разведения сил в еще трех населенных пунктах - это уже к марту 2020-го. Пушки должны замолчать, констатирует хозяин саммита Эммануэль Макрон, раз снова заговорили дипломаты.

"Мы заново запускаем дипломатический формат общения, который является единственно возможным способом реализации Минских соглашений", - сказал Макрон.

Альтернативы минскому процессу нет, подчеркивают и Россия, и Франция, и Германия. Отмечая: Киеву нужно закрепить особый статус Донбасса. И узаконить формулу Штайнмайера - результат работы всех предыдущих саммитов “Нормандской четверки”, которая сейчас наполовину обновилась в составе. И стала первым серьезным политическим саммитом для Зеленского. Тот честно признается: устал.

Это не просто первая за три года встреча в "Нормандском" формате. Но и первая за все время существования самого формата совместная пресс-конференция лидеров четырех стран. Принимающая французская сторона, видимо, особо решила подчеркнуть важность момента.

К пресс-конференции все готово. Что интересно, французская сторона уже подготовила таблички с именами лидеров. И вот на каждой есть приписка “Его превосходительство”. Только себя Эммануэль Макрон скромно называет “Господин президент”.

Впрочем, места за этим столом пустовали еще долго. Переговоры "Нормандской четверки" длятся два с половиной часа. Потом еще час Путин и Зеленский беседуют в двустороннем формате, 15 минут из которых лидеры говорят тет-а-тет. Встреча без камер. Нет даже фото. Но вот в перерыве российский президент выходит из зала. На вопрос "ну как?" отвечает улыбкой: "Хорошо, по-деловому".

И российский и украинский лидеры, судя по всему, остались довольны обсуждением вопроса о транзите газа, контракт по которому заканчивается 1 января.

"Мне кажется, что вопрос сдвигается с мертвой точки, и теперь наши советники уже будут вести работу, обсуждая форматы и детали транзита газа в Европу", - отметил Зеленский.

"Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ! А у вас?" И у вас есть, и будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25 процентов, чем сегодня получает конечный потребитель", - сообщил со своей стороны Путин.

Но основная тема переговоров, конечно, выполнение Минских договоренностей. "Вопрос, которым мы задаемся, – заморожен ли текущий пакет мер или же он все-таки еще жизнеспособен? Шаги, которые президент Зеленский принял после своего избрания, позволили создать условия для того, чтобы появилась гибкость и пластичность для возвращения к этому пакету мер", - указала Меркель.

Может ли он быть пересмотрен? Вот главный вопрос встречи. Украина этого очень бы хотела. Киев, вопреки согласованному порядку, требует сначала вернуть контроль над границей. А уже потом проводить выборы в Донбассе.

"Мы за то, чтобы выполнялись Минские соглашения. В Минских соглашениях, возьмите, пожалуйста, и прочитайте, что там написано. Там написано, что Украина начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы, на следующий день после выборов – там так написано. И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Там так написано. Зачем вскрывать Минские соглашения и их заново переписывать? Там каждый пункт увязан между собой. И если мы вскроем один пункт, начнется переписывание других, и мы вообще потеряем все и создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем сделать", - заявил Путин.

На что, в общем, и надеются многие на Украине, считая выполнение подписанных Киевом Минских соглашений капитуляцией. И грозя Зеленскому новым Майданом. Пока рано, успокаивает глава украинского МВД Аваков.

Впрочем, “изменой” оппоненты Зеленского в Киеве готовы посчитать даже сам факт того, что тот сел за стол переговоров. На первых кадрах встречи видно, как украинский президент буквально не может найти себе места, перепутав свое с креслом Путина; нервно пьет воду и не сразу понимает, чего от него хочет президент Макрон. Российский лидер помогает: нужно повернуться к журналистам для фото. Волнение очевидно. Впрочем, сам Зеленский уверен: держался молодцом.

"У нас была беседа. Она была разная. И напряженная, и такая ну, сложная. Ну не знаю кто кого. Сейчас правильно быть дипломатом, поэтому скажем – ничья", - отметил Зеленский.

Но на пресс-конференции Зеленский откровенно путается в ответах. На прямой вопрос, почему не хочет, наконец, начать диалог с жителями Донбасса, почему-то заводит речь о своих друзьях.

"Давайте честно. Мы в Минске заседаем, трехсторонняя группа, и там есть представители, мы их называем "сепаратисты", представители товарищей-сепаратистов, и они жители оккупированного Донбасса. А у меня огромное количество друзей – жители оккупированного Донбасса, интеллигентные люди, сбежавшие от пуль. Готов ли я с ними контактировать? Каждый день. Я, кстати, начал эту мысль, убежала", - сказал Зеленский.

А потом и вовсе предлагает российским журналистам самим приехать на Украину, чтобы оценить положение дел. Как будто украинский президент не в курсе, что въезд в Нелазежную им фактически закрыт. Отрицает Зеленский и проблему с ущемлением прав русскоязычного населения. Вот только факты, говорит коллеге Владимир Путин, доказывают обратное.

Но прогресс все-таки есть. "Значит, что касается того, есть ли потепление какое-то. Я думаю, что да. Ну а как же? Смотрите, во-первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами. Это же состоялось. Мы добились развода сил в трех точках. Это состоялось. Мы встретились сейчас в "нормандском формате" и обсудили очень важный, широкий круг вопросов, и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось. Поэтому всё это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении", - отметил президент России.

Россия, отмечает Владимир Путин, со своей стороны готова на все, чтобы помочь разрешить конфликт на юго-востоке Украины. Но главные шаги за Киевом. Чтобы сделать их у Зеленского есть 4 месяца. Следующий саммит “Нормандской четверки” должен состояться в Берлине весной 2020-го.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское Бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.