Какие продукты нельзя ставить на новогодний стол

Их всего пять

Диетолог Мария Дубская перечислила самые вредные для здоровья и фигуры продукты, которые россияне привыкли видеть на новогоднем столе.

Рейтинг праздничных "антипродуктов" возглавил майонез. В России его принято добавлять чуть ли не во все салаты. Дубская посоветовала заменить майонез на греческий йогурт. В целях экономии можно использовать даже обычный йогурт без наполнителей и злаков.

Вторым вредным продуктом врач назвала шампанское. По ее словам, этот сладкий напиток портит фигуру и раздражает желудочно-кишечный тракт, стимулируя чувство голода.

Жирное мясо и мясные продукты разместились на третьем месте рейтинга новогодних продуктов-вредителей. Мария Дубская рекомендует отказаться от свинины, колбас и ветчины.

Кроме того, специалист призвала не доставать из холодильника соленья, отдав предпочтение свежим овощам, а также не налегать на сладости. За несколько часов до Нового года лучше есть фрукты.

Дубская рассказала 5-tv.ru, какие продукты будут стоять на ее новогоднем столе: печеный кролик или курица, фаршированный перец, жюльен на греческом йогурте, канапе из овощей с сыром, а также фрукты и сухое вино.