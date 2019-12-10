В Москве открыли новое здание для приема граждан по вопросам правовой защиты

Уже в ближайшее время там начнут приём населения

10 декабря - в Международный день прав человека - в Москве открылась штаб-квартира для приёма граждан по вопросам правовой защиты. В торжественной церемонии приняли участие мэр Сергей Собянин и федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, передает "ТВ Центр".

Новое здание аппарата уполномоченного по правам человека оборудовано новейшей техникой. Теперь жители даже самых отдалённых регионов смогут попасть на консультацию - приёмная оснащена системой видеоконференции.

Создана доступная среда. Организованы развлекательные зоны для детей. Для сотрудников предусмотрены залы для совещаний, комната отдыха и электронная библиотека.