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В Москве открыли новое здание для приема граждан по вопросам правовой защиты

11:55
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Уже в ближайшее время там начнут приём населения

10 декабря - в Международный день прав человека - в Москве открылась штаб-квартира для приёма граждан по вопросам правовой защиты. В торжественной церемонии приняли участие мэр Сергей Собянин и федеральный омбудсмен  Татьяна Москалькова, передает "ТВ Центр".

Новое здание аппарата уполномоченного по правам человека оборудовано новейшей техникой. Теперь жители даже самых отдалённых регионов смогут попасть на консультацию -  приёмная оснащена системой видеоконференции.

Создана доступная среда. Организованы развлекательные зоны для детей. Для сотрудников предусмотрены залы для совещаний, комната отдыха и электронная библиотека.

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Сергей Собянин посетил новое здание правовой защиты населения
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