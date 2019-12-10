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Под диктовку Порошенко: в Раде довольны парижским выступлением Зеленского

10:32
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Президент прислушался к обществу, считают в Киеве

Выступление Владимира Зеленского на саммите лидеров стран "нормандской четверки" в Париже впечатлило депутатов Верховной рады. Речь президента Украины как будто бы написана Петром Порошенко, считает член партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев.
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"Искренне и сердечно поздравляю гражданское общество, которое в очередной раз показало свое превосходство над многочисленным, но аморфным обществом массовым: Зеленский нас всех услышал и хорошо понял", - написал депутат в в Facebook. По мнению Арьева, украинский лидер не пересек ни одной "красной линии".

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" завершилась в Париже минувшей ночью. Поездку Зеленского во французскую столицу предваряли митинги, организованные оппозицией и националистами. Акции проходили под лозунгом "Красные линии для Зе". Более суток продолжалась акция "Дозор на Банковой" возле Офиса президента. Митингующие призывали Зеленского не сдавать национальные интересы на встрече "нормандской четверки", передает РИА Новости.

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