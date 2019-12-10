Стриженова выложила в Сеть видео с первого концерта Носкова после инсульта

Артист осчастливил поклонников
Телеведущая Екатерина Стриженова показала отрывок из выступления певца Николая Носкова в концертном зале Crocus City Hall. По словам подруги музыканта, поклонники и друзья раскупили все билеты, чтобы поддержать артиста после инсульта.
"Мы все отказались от пригласительных и купили билеты, чтобы тоже поддержать нашего друга Николая Носкова. Это был необыкновенный концерт! Очень волнительный и эмоциональный", - написала Стриженова в Instagram.
На опубликованных кадрах видно, что тысячи зрителей подняли вверх смартфоны с включенными фонариками и подпевают Носкову, который исполняет свой хит "Снег". Люди в зале улыбаются, аплодируют и подбадривают любимого исполнителя криками.
"Слезы душили меня почти весь концерт, эмоции на пределе, - поделилась в Instagram певица Катя Лель. - Дорогой наш Николай Носков, если Господь тебя вернул к жизни вопреки всему, значит ты и твой голос очень нужны человечеству! Мы тебя очень любим!".
- Молодец! Обожаю! Здоровья крепкого Николаю! - пишут в соцсети.
- Великий артист, человек с большой буквы! Талантище, слава Богу, что он с нами!
- Вот это публика и настоящие друзья. Здоровья ему. Все будет хорошо.
- Я сижу и плачу. Как же музыка сильна! Браво!
- Любимый Артист, очень настоящий, талантище! Николай, Пой!
Напомним, в 2017 году Николай Носков перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. После этого у артиста диагностировали ишемический спинальный инсульт. Долгое время певец был подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Врачи не верили, что Носков сможет полностью восстановить свою речь.