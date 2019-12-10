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Стриженова выложила в Сеть видео с первого концерта Носкова после инсульта

10:52
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Артист осчастливил поклонников

Телеведущая Екатерина Стриженова показала отрывок из выступления певца Николая Носкова в концертном зале Crocus City Hall. По словам подруги музыканта, поклонники и друзья раскупили все билеты, чтобы поддержать артиста после инсульта. 
Как живет Николай Носков после инсульта. Фото

"Мы все отказались от пригласительных и купили билеты, чтобы тоже поддержать нашего друга Николая Носкова. Это был необыкновенный концерт! Очень волнительный и эмоциональный", - написала Стриженова в Instagram.

На опубликованных кадрах видно, что тысячи зрителей подняли вверх смартфоны с включенными фонариками и подпевают Носкову, который исполняет свой хит "Снег". Люди в зале улыбаются, аплодируют и подбадривают любимого исполнителя криками. 

"Слезы душили меня почти весь концерт, эмоции на пределе, - поделилась в Instagram певица Катя Лель. - Дорогой наш Николай Носков, если Господь тебя вернул к жизни вопреки всему, значит ты и твой голос очень нужны человечеству! Мы тебя очень любим!". 

- Молодец! Обожаю! Здоровья крепкого Николаю! - пишут в соцсети. 

- Великий артист, человек с большой буквы! Талантище, слава Богу, что он с нами!

- Вот это публика и настоящие друзья. Здоровья ему. Все будет хорошо.

- Я сижу и плачу. Как же музыка сильна! Браво!

- Любимый Артист, очень настоящий, талантище! Николай, Пой!

Напомним, в 2017 году Николай Носков перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. После этого у артиста диагностировали ишемический спинальный инсульт. Долгое время певец был подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Врачи не верили, что Носков сможет полностью восстановить свою речь. 

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