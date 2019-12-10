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Украинец прокрался в Крым в поисках лучшей жизни

10:57
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Придется ответить за нарушение российской границы

Российские пограничники в Крыму задержали нарушителя. Гражданин Украины пытался пересечь границу в обход пропускного пункта. Как позже признался украинец,  он шел на полуостров в поисках лучшей жизни.
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"Задержан мужчина 1980 г.р., который, двигаясь перебежками вдоль залива Сиваш, пытался пересечь российскую границу в обход пункта пропуска "Перекоп", - говорится в сообщении крымского погрануправления ФСБ России.

Прокрасться в Крым нарушитель пытался с территории приграничной Херсонской области Украины. Вещей у мужчины было немного - рюкзак с вещами первой необходимости и копии документов.

Пограничники устроили мужчине дополнительную проверку. Выяснилось, что 39-летний украинец имеет богатое уголовное прошлое. Оказалось, что до недавнего времени он отбывал срок в исправительной колонии в Винницкой области. Действительных документов на руках у него не было, поэтому он сознательно пошел на нарушение – решил пересечь границу тайно, сообщает РИА Новости.

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