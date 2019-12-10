Лавров прилетел в США на переговоры с Трампом

Прессу не пустят на встречу в Белом доме

Глава российского МИД Сергей Лавров во вторник прибыл в США, где проведет переговоры с Дональдом Трампом и Майком Помпео. Как отметил американский госсекретарь, обсуждать собираются контроль над вооружениями и двустороннее сотрудничество, передает "Газета.Ru".

Как раз сегодня Конгресс США одобрил оборонный бюджет страны на следующий год, в котором выделено более 700 миллионов долларов на противодействие России в разных областях. Как подчеркивается в документе, сейчас между США и Россией с Китаем идет серьезная борьба за международное влияние. И необходимо поддержать конкурентоспособность Америки.

В два раза меньше - 300 миллионов долларов - конгрессмены решили потратить на военную помощь Украине. Кроме того, в бюджете прописан запрет на покупку и размещение новых ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

На Капитолийском холме, между тем, близится к развязке расследование в отношении Дональда Трампа. Во вторник демократы должны огласить пункты, по которым президенту будут предъявлены обвинения в рамках процедуры импичмента, по некоторым данным, это злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. После утверждения списка пройдет голосование в Палате представителей, а затем дело отправится в Сенат.

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