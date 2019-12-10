Галкин показал прыгающую от счастья Пугачеву в красных шортах

Хорошо, когда семья вместе

Телеведущий Максим Галкин показал трогательное видео, на котором супруга и дети встречают его после гастролей.

"Каждое возвращение домой - это маленькое счастье", - написал Галкин в Instagram, выложив несколько милых видео. На одном из них дочь Лиза, запыхавшись, подбегает и встречает его у крыльца замка в подмосковной деревне Грязь. В прихожей его ждут сын Гарри и Алла Пугачева, которые прыгают от счастья, изображая зайчиков.

Примадонна надела короткие красные шортики, которые подчеркивают стройность ее ног. 70-летняя певица выглядит подтянутой и помолодевшей. Видимо, любовь преображает человека не только изнутри, но и снаружи.

На другом видео, сделанном вечером, ситуация более-менее повторяется: жена и дети встречают телеведущего, который идет с работы домой. Семья счастлива, семья снова в сборе. На последних кадрах Лиза, Гарри и Пугачева крутятся перед телефоном Галкина и строят рожицы.

- Боже, какие сладкие!

- У меня улыбка до ушей.

- Какие вы классные.

- Алла сама как ребенок.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что никогда не видел никакой "жести" между Пугачевой и Галкиным. У них нежные и трогательные отношения, сказал он. Артист также признался, что супруги пока не позвали его на годовщину свадьбы.