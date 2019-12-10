ФСБ разгромила десятки террористических ячеек с начала года

Предотвращено множество терактов

Федеральная служба безопасности предотвратила в 2019 году десятки акций, которые планировались в России боевиками международных террористических организаций. Разоблачены 78 законспирированных ячеек, сообщил глава ФСБ Александр Бортников.

Преступления террористической направленности – это не только подготовка терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников, напомнил Бортников. Предотвратить подобные акции позволила скоординированная работа силовиков.

"Пресечена деятельность 78 законспирированных ячеек международных террористических организаций, члены которых планировали теракты на объектах социальной сферы", - заявил глава ФСБ на заседании Национального антитеррористического комитета.

По словам Бортникова, предотвращены также иные преступления террористической направленности, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов, передает РИА Новости.