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Двухлетний ребенок 5 дней провел в квартире с умершей мамой

12:04
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Глава Удмуртии рассказал о спасении малыша

Из квартиры в Ижевске вызволили двухлетнего ребенка, который пять дней провел рядом с телом матери, умершей от пневмонии. 
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Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в Ленинском районе Ижевска проживала одинокая мать, которая в течение некоторого времени не выходила из квартиры. В отделе по делам несовершеннолетних решили взломать дверь. В итоге удалось спасти ребенка, который пять дней провел без еды и воды. 

"Я обращаюсь к каждому, если вы слышите, как за стеной плачет ребенок, если одинокая мама вдруг перестала появляться на детской площадке, а бабушка, с которой вы здоровались по утрам, куда-то пропала - не поленитесь, выясните, что произошло", - написал Бречалов в Facebook. 

По его словам, по всей республике провели проверку после трагедии в городе Можга. 7 декабря стало известно, что в одной из тамошних квартир скончалась 51-летняя женщина. Ее 13-летний сын с тяжелой формой ДЦП умер от переохлаждения, оставшись без присмотра.  

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