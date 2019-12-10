Москва расширяет возможности горожан для занятий спортом

В столице появится новый тип спортивных сооружений

В Москве появится новый тип сооружений - некапитальные физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные центры. Как сообщает пресс-служба столичного департамента спорта (Москомспорт), для их размещения не требуется разрешение на строительство.

По словам руководителя Москомспорта Алексея Кондаранцева, установка некапитальных спортивных объектов имеет целый ряд преимуществ перед капитальным строительством. "Это сжатые сроки, меньшая стоимость и возможность реализовать передовые проектные решения", - отметил он.

Современные некапитальные объекты - это комфортабельные и удобные сооружения самого различного назначения (например, спортивные залы различного назначения, футбольные манежи, объекты вспомогательного назначения, иные объекты) в шаговой доступности. "Но технология не получала широкого распространения ввиду имевшегося ранее ограничения на подключение объектов к централизованным инженерным сетям. Теперь появилась возможность подключения таких объектов к сетям водопровода, канализации, теплоснабжения", - сказал Алексей Кондаранцев.

По его словам, нововведение будет востребовано как при размещении объектов в рамках реализации различных городских программ, так и частными инвесторами. "Москомспортом утвержден стартовый перечень земельных участков для размещения некапитальных спортивных объектов. Предполагается, что уже в следующем году москвичи смогут заниматься на первых подобных спортсооружениях", - заявил руководитель Москомспорта.

Кондаранцев отметил, что некапитальные физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные центры без необходимости получения разрешения на строительство - это важнейший шаг на пути дальнейшего развития спортивной инфраструктуры Москвы.