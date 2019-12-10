Оттепель или прорыв? Запад комментирует итоги "нормандского" саммита

Американская пресса настроена скептически

Итоги саммита нормандской четверки в Париже европейские и американские СМИ оценили по-разному. Если в Европе говорят об оттепели - и даже прорыве – в отношениях Москвы и Киева, то в США преобладает скептический настрой.

Никакого прогресса не усмотрели в решениях лидеров четырех государств эксперты The Wall Street Journal. New York Times и Washington Post считают, что Парижу и Берлину на прошедшей встрече отвели роль пассивных наблюдателей, а ключевыми участниками были Москва и Киев.

А вот Washington Post разглядела "умеренный" прогресс, достигнутый на встрече Путина и Зеленского. Некоторые американские эксперты подчеркивают, что для диалога выбран верный момент: конфликт, по их мнению, можно разрешить или сейчас, или никогда.

Перспективы мира могут быть омрачены, считают в агентстве Reuters. Комментаторы подчеркивают, что Зеленский, недавно ставший президентом, политически ограничен внутри своей собственной страны, он опасается идти на слишком большие уступки.

Между Москвой и Киевом настала оттепель - но еще не мир, пишет Le Figaro. Авторы французского портала 20minutes считают, что на встрече был достигнут "медленный, но значимый прогресс". Об оттепели на высшем уровне между Россией и Украиной пишет и Liberacion.