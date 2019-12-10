Степаненко заговорила о суде после женитьбы Петросяна на молодой помощнице

Раздел имущества идет своим чередом

Заслуженная артистка России Елена Степаненко заявила, что женитьба Евгения Петросяна на молодой помощнице не отразится на его судебной тяжбе с экс-супругой.

Несмотря на новости о свадьбе 74-летнего Петросяна и 30-летней Татьяны Брухуновой, Степаненко сохраняет завидное самообладание. В разговоре с журналистами она желает молодоженам счастья и здоровья.

"И пускай живут счастливо в конце концов. Что вы у меня все спрашиваете? Пусть они живут своей жизнью. А наше судебное дело будет идти своим чередом. Как скажет суд, так и будет. Пусть будут счастливы", - цитирует Степаненко kp.ru.

По слухам, Петросян и Брухунова поженились в начале декабря. После новости о свадьбе ассистентку юмориста атаковали хейторы. "Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меня проклятиями и пожеланиями скорейшей кончины, желаю крепкого здоровья и счастья!" - обратилась к ним Брухунова.

Информация о романе Брухуновой и Петросяна появились летом прошлого года на фоне развода юмориста со Степаненко. Татьяна переехала в Москву из Тулы. Сначала она занималась сайтом Степаненко, а потом стала ассистентом Петросяна. Некоторое время она жила в квартире знаменитых супругов.

Отметим, что у Евгения Петросяна было четыре жены. С Еленой Степаненко они поженились в 1985 году. Они развелись в 2018 году, но еще не урегулировали вопросы с имуществом.