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Степаненко заговорила о суде после женитьбы Петросяна на молодой помощнице

12:32
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Раздел имущества идет своим чередом

Заслуженная артистка России Елена Степаненко заявила, что женитьба Евгения Петросяна на молодой помощнице не отразится на его судебной тяжбе с экс-супругой. 
"Желаю им счастья": Степаненко высказалась о пятой жене Петросяна

Несмотря на новости о свадьбе 74-летнего Петросяна и 30-летней Татьяны Брухуновой, Степаненко сохраняет завидное самообладание. В разговоре с журналистами она желает молодоженам счастья и здоровья.  

"И пускай живут счастливо в конце концов. Что вы у меня все спрашиваете? Пусть они живут своей жизнью. А наше судебное дело будет идти своим чередом. Как скажет суд, так и будет. Пусть будут счастливы", - цитирует Степаненко kp.ru

По слухам, Петросян и Брухунова поженились в начале декабря. После новости о свадьбе ассистентку юмориста атаковали хейторы. "Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меня проклятиями и пожеланиями скорейшей кончины, желаю крепкого здоровья и счастья!" - обратилась к ним Брухунова. 

Информация о романе Брухуновой и Петросяна появились летом прошлого года на фоне развода юмориста со Степаненко. Татьяна переехала в Москву из Тулы. Сначала она занималась сайтом Степаненко, а потом стала ассистентом Петросяна. Некоторое время она жила в квартире знаменитых супругов. 

Отметим, что у Евгения Петросяна было четыре жены. С Еленой Степаненко они поженились в 1985 году. Они развелись в 2018 году, но еще не урегулировали вопросы с имуществом. 

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