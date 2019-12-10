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Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни

12:20
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Бывший мэр Москвы умер в Германии

Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года.

О смерти Лужкова сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на его окружение. Экс-мэр скончался в больнице в Германии после операции на сердце.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина по специальности "инженер-механик".

В 1987 году Лужков стал первым заместителем председателя Мосгорисполкома. Спустя три года был выдвинут на пост его председателя.

С июня 1991 года занимал пост вице-мэра столицы, спустя год указом Бориса Ельцина назначен мэром Москвы. Переизбирался на эту должность в 1996, 1999 и 2003 годах. В 2007-м вновь стал мэром Москвы по представлению президента.

В сентябре 2010 года указом Дмитрия Медведева был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента.

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