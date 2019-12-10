В Москве обсудили обеспечение прав ребенка во время судебных процессов

В столице проходит конференция, посвященная охране прав человека
Об охране прав человека во вторник говорят на конференции в Москве. На повестке дня - обеспечение законных интересов ребёнка во время судебных процессов, сообщает "ТВ Центр".
Участники - ведущие национальные и международные эксперты в области юриспруденции - представили концепцию доброжелательного правосудия по отношению к детям.
Обсуждают и основные проблемы взаимодействия с несовершеннолетними во время правовых процедур. Мероприятие организовано Российской Академией народного хозяйства совместно с Советом Европы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"