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В Москве обсудили обеспечение прав ребенка во время судебных процессов

15:01
  • вторник
  • 10 декабря 2019

В столице проходит конференция, посвященная охране прав человека

Об охране прав человека во вторник говорят на конференции в Москве. На повестке дня - обеспечение законных интересов ребёнка во время судебных процессов, сообщает "ТВ Центр".

Участники - ведущие национальные и международные эксперты в области юриспруденции - представили концепцию доброжелательного правосудия по отношению к детям.

Обсуждают и основные проблемы взаимодействия с несовершеннолетними во время правовых процедур. Мероприятие организовано Российской Академией народного хозяйства совместно с Советом Европы.

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