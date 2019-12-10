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Организатор взрыва в метро Петербурга получил пожизненный срок

13:34
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Остальные обвиняемые сядут на срок от 19 до 28 лет

В Санкт-Петербурге вынесли приговор фигурантам дела о взрыве в метро в апреле 2017 года. 
Путин посетил место теракта в метро Петербурга

Основной обвиняемый - Аброр Азимов - признан виновным в организации и финансировании теракта и приговорен к пожизненному заключению. Десять других фигурантов дела приговорены к лишению свободы на срок от 19 до 28 лет.

Кроме того, всем виновным назначены штрафы от 500 до 800 тысяч рублей.

В результате взрыва в петербургском метро 3 апреля 2017 года пострадали 103 человека и 16 погибли, включая исполнителя теракта. По версии следствия, это 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Он принес в подземку в своем рюкзаке две самодельные бомбы. Одну из них спрятал в огнетушителе на станции метро "Площадь Восстания", ее оперативникам  удалось найти и обезвредить. А вторую смертник привел в действие прямо в вагоне поезда, который следовал от "Сенной площади" к "Технологическому институту".

 

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