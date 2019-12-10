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В Москве стартовала выставка "Безопасность и охрана труда"

15:05
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Можно поучаствовать в мастер-классах

В Москве открылась Международная выставка "Безопасность и охрана труда". Более 400 компаний со всего мира демонстрируют свои решения и наработки в данной сфере, передает "ТВ Центр".

Мероприятие проводится уже больше 20 лет, но нынешнее - одно из самых масштабных. В этом году заявки подали 24 страны. В столицу приехали свыше 15 тысяч специалистов в разных областях. Подготовлена обширная деловая программа - пленарные дискуссии, круглые столы, семинары и конференции.

Также можно будет поучаствовать в мастер-классах и узнать, как оказать первую помощь и что делать в экстренных ситуациях.

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Выставка "Безопасность и охрана труда"
Выставка "Безопасность и охрана труда"
Выставка "Безопасность и охрана труда"
Выставка "Безопасность и охрана труда"
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