Собянин рассказал о развитии территории бывшего Тушинского аэродрома

Там возводят бизнес-парк, жилые комплексы и социальные объекты

В Москве будет создано 20 тысяч рабочих мест в ходе реализации проекта по комплексному развитию территории бывшего Тушинского аэродрома. Об этом во вторник заявил Сергей Собянин во время осмотра строительной площадки, передает "ТВ Центр".

Там возводят бизнес-парк, жилые комплексы, социальные объекты. Как подчеркнул мэр, формируется новый центр притяжения столицы. Также ведётся работа по обеспечению транспортной доступности. Вместе с Сергеем Собяниным площадку посетил и глава "Ростеха" Сергей Чемезов. В будущем в новые офисы переедут 55 компаний, входящих в корпорацию.

"Вот здесь вот формируется один из самых крупных в городе бизнес-парков вместе с жилой застройкой, с социальными объектами, спортивными объектами. Я думаю, что это будет один из лучших комплексов, образцов застройки города. И, конечно, то, что здесь будет создано порядка 20 тысяч рабочих мест, это даст мощный центр притяжения для всего этого района", - сказал Собянин.

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