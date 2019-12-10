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18 лет на посту мэра: каким был Юрий Лужков

14:41
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Лужков многое сделал для благоустройства Москвы

Печальная новость пришла во вторник из Германии. В одной из клиник Мюнхена, после операции на сердце, на 84-ом году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", заслуженный химик и строитель, он занимал пост главы города в течение 18 лет.  Как сообщили  в мэрии, похоронят Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище.​
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Юрий Лужков скончался в одной из клиник Мюнхена. Для многих известие о его уходе стало полной неожиданностью. Поскольку до этого сообщений о серьезных проблемах со здоровьем  в прессе практически не было, передает "ТВ Центр". Юрий Лужков до последнего времени поражал своей энергией и многочисленными планами. И хоть давно был далек от политики, всегда находил, чем заняться.

Юрий Лужков родился Москве, в семье плотника. Детство и юность практически полностью провел у бабушки, в Конотопе. И лишь закончив семилетку, вернулся в столицу. Он всегда был активистом - попал в первый же студотряд, осваивавший целину в степях Казахстана. Неиссякаемая энергия и способность быстро принимать решения очень помогли ему в карьерном росте. 12 июня 1991-го он был избран первым вице-мэром Москвы. А спустя год, когда Гавриил Попов ушёл в отставку, именно Лужков указом президента был назначен мэром столицы. Это были тяжелые времена. Экономика в упадке, продукты - по талонам. Юрию Лужкову пришлось нелегко. Но он справился.

Пост мэра столицы Юрий Лужков занимал 18 лет. За эти годы произошло немало важных событий. Ему нередко приходилось держать удар, поскольку многие начинания вызывали критику. Тем не менее, именно при Лужкове была реконструирована МКАД, при нём появилось Третье транспортное кольцо, начато возведение Четвёртого. Настоящий строительный бум сопровождался  сносом. Причем не только ветхого жилья. Разумеется, были спорные проекты, которые обсуждаются до сих пор. Но именно при Лужкове были полностью восстановлены Храм Христа Спасителя и Казанский собор, заложен парк Победы на Поклонной горе. И каждый раз, берясь за новый проект, Юрий Лужков был уверен и в своей правоте, и в силе своей команды. Он умел дружить и всегда ценил тех, кто был рядом.

У Юрия Лужкова было немало званий и наград. Уйдя из политики, он занялся сельским хозяйством. По-прежнему много времени отдавал любимому увлечению - разведению пчел. И по-прежнему не расставался со своим фирменным головным убором. Он так и запомнится многим той самой лужковской кепкой. И той самой  лужковской улыбкой.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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