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Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

12:44
  • вторник
  • 10 декабря 2019

Лужков много сделал для Москвы, заявил Сергей Собянин

Во вторник стало известно о смерти Юрия Лужкова. Бывший столичный градоначальник скончался на 84-м году жизни. Соболезнования родным и близким в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он назвал Лужкова энергичным жизнерадостным человеком, который много сделал для Москвы и горожан. Собянин отметил, что Лужков возглавлял столицу в сложный постсоветский период.

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