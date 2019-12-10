Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Лужков много сделал для Москвы, заявил Сергей Собянин

Во вторник стало известно о смерти Юрия Лужкова. Бывший столичный градоначальник скончался на 84-м году жизни. Соболезнования родным и близким в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он назвал Лужкова энергичным жизнерадостным человеком, который много сделал для Москвы и горожан. Собянин отметил, что Лужков возглавлял столицу в сложный постсоветский период.