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"Я очень возмущался": Плющенко подставили за границей

13:01
  • вторник
  • 10 декабря 2019

В беде его не бросили

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что ее супруг Евгений Плющенко пришел на помощь сыну, когда тот оказался в затруднительном положении на шоу в Будапеште. 
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Евгений Плющенко и его шестилетний сын Александр гастролируют по Европе с шоу под названием "Короли на льду". На выступлении в Будапеште мальчик ни разу не упал и старался хорошо выполнить каждый прыжок. Однако по какой-то причине на шоу поставили удлиненную версию композиции Tango Amore, поэтому Плющенко-младший откатал номер раньше, чем закончилась музыка. Ситуацию спас его отец, который вышел на лед и в оставшееся время исполнил блистательную импровизацию. 

"Жаль, что музыку поставили long версию и прожекторами светили так, что даже снимать было сложно! Мама очень негодовала по этому поводу, да и от меня всем досталось. Я очень возмущался в конце", - сообщается на странице в Instagram, которую Рудковская ведет от имени сына. 

- Молодцы, браво, - пишут в соцсети. 

- Грандиозно, красиво, главное преемственность. 

- Как же это круто!

- И папка у тебя Золотой.

- Сын достоин своего отца!

В воскресенье Александр Плющенко несколько раз упал во время выступления в Румынии. По словам Рудковской, это произошло из-за плохого состояния льда. Она показала трогательное видео, на котором Плющенко-старший успокаивает сына после неудачи.

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