В Москве открыли здание аппарата уполномоченного по правам человека в России

На церемонии открытия присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин

Во вторник на Смоленском бульваре после реконструкции открыто здание аппарата уполномоченного по правам человека в России. Работы здесь начались в 2016-м году, были созданы залы для совещаний, ситуационный центр, а также удобная приёмная для населения. Сохранён исторический фасад здания, а также благоустроена территория вокруг. Фактически было создано новое городское пространство.

Новый адрес на карте столицы появился в Международный день прав человека. Штаб-квартира федерального омбудсмена оборудована по последнему слову техники. По электронным правовым базам можно посмотреть любое решение суда, увидеть текст закона или нормативного акта. Электронная очередь регулирует приём посетителей, передает "ТВ Центр".

Новые возможности для жителей других регионов. Они смогут попасть на прием к федеральному правозащитнику, не покидая своего дома или города. В общественной приемной - доступная среда. Есть залы для совещаний, детская комната. Ситуационный центр позволяет проводить приемы граждан совместно с региональными уполномоченными.

"Прийти в такое здание - одно удовольствие: получить консультацию, решить свои проблемы. Хотел поблагодарить институт по правам человека. Он, конечно, играет огромную роль в Москве, где тоже много проблем, по которым граждане обращаются к вам, и вы очень активно, бережно относитесь к ним, и активно решаете их проблемы. Огромное спасибо", - сказал Собянин.

Особняк разные годы принадлежал камер-юнкеру Каменскому, меценату Демидову. Был зданием московской земледельческой школы, военной академии имени Фрунзе. В 90-х началась реконструкция. Тогда завершить трудоемкий процесс не удалось. И вот в прошлом году здание признали объектом культурного наследия Москвы.

"Огромное спасибо за то, что при реконструкции здания были соблюдены все требования к памятнику культурного наследия, сохранены фасады. Мы с вами провели большую работу по благоустройству территории. Поэтому это ещё такое городское общественное пространство. Так что спасибо огромное. С новосельем в новом здании", - сказал Собянин.

Приём населения в новом доме прав человека начнут уже в ближайшее время.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.

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